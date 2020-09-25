يحصد أرواح 2 مليون| الصحة العالمية تتوقع ارتفاعا كبيرا في وفيات كورونا

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطورئ في منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا قد يتجاوز 2 مليون حال غياب العمل المنسق لاحتواء الوباء، بحسب وكالة "رويترز".
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وأضاف رايان أن "الرقم الذي تتحدثون عنه، مليونا وفاة، ليس ممكنا فقط، ولكنه رقم مرجح جدا للأسف".
ويقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في دول العالم من مليون شخص، مع تسجيل إصابات بالمرض في نحو 210 دول ومناطق مختلفة.
ووصل عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم لأكثر من 31 مليون حالة وبلغت الوفيات نحو 970 ألف حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من المرض 23 مليون حالة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن نحو 200 لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوجد حاليا في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية.
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