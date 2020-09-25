مصدر يكشف سبب الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات الوفاق

كشفت مصادر ليبية عن سبب الاشتباكات بين ميليشيات حكومة الوفاق، ما تسبب في صدور أمر بحل الكتيبتين وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري للتحقيق.

ونقلت قناة "218" الليبية، عن مصدر وصفته بـ"المطلع" قوله إن خلافا قديما وراء الاشتباكات المسحة بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء.

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وقال المصدر إن الاشتباكات بدأت في ساعة متأخرة من مساء الخميس حتى صباح الجمعة.

وبحسب المعلومات، فإن أحد قادة كتيبة الضمان والذين قتل في اشتباكات ليل الخميس، اقتحم في وقت سابق مزرعة لأحمد ماطوس ونادر الأزرق أحد قادة كتيبة أسود تاجوراء واعتدى عليهما بالسلاح.

ويضيف المصدر أن الأزرق رد على هذا الأمر بإطلاق النار على المقتحم والذي يدعى أحمد الجدوق، ما أدى إلى مقتله، ثم اندلعت الاشتباكات بين الكتيبتين.

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وأوضح المصدر أن هناك محاولة لإنهاء الخلاف قام بها مشايح منطقة تاجورا، لكن عناصر من كتيبة الضمان قامت بتصفية الأزرق فور وصوله إلى مقر القوة المشتركة بهدف حل الصراع.

واستمرت الاشتباكات بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة، حيث تحولت شوارع المنطقة والأحياء السكنية إلى ساحة حرب بين الميليشيات.

وعقب ساعات من المواجهات، أمر وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية صلاح النمروش بحل كتيبتي "الضمان" و"أسود تاجوراء"، والتحقيق مع قادتهما في الاشتباكات التي حدثت فجر اليوم الجمعة.

وأضاف النمروش أنه تم إعطاء التعليمات باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين إذا لم يتوقف فورا إطلاق النار.