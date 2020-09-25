نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: 600 ألف شخص تم تشريدهم إثر فيضانات في جنوب السودان في المقال التالي
وقال آلان نوديهو منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان إن جائحة فيروس كورونا المستجد تعقد تحرك المنظمة للمساعدة. وزادت تكلفة إيصال المساعدات الإنسانية بسبب الاحتياج لحماية موظفي الإغاثة في وقت تتكدس فيه الأسر في مناطق مكتظة.
وأضاف نوديهو أمس الخميس خلال زيارة للمناطق المتضررة "بسبب الفيضانات، اضطر الناس للانتقال لمناطق أعلى وليس هناك الكثير منها".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة خصصت عشرة ملايين دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات، لكن هناك حاجة لأكثر من 40 مليون دولار أخرى بنهاية العام.
وقال ماثيو هولينغورث مدير برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان إن الأسر تقتات على أوراق الأشجار والحنطة.
وأضاف "هذا ليس كافيا ليبقيهم في حالة صحية وجسمانية جيدة"، مشيرا إلى أن من المقرر توزيع بعض الغذاء الشهر المقبل لكن ذلك ليس كافيا.
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