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اليونان تهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونان تهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الجمعة، أن تركيا تقابل عروض اليونان للحوار والدبلوماسية بالتصعيد والتعنت، وتهديد الأمن الإقليمي.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تحركات تركيا تهدد الأمن في شرق المتوسط.

وقال: "الاستفزازات التركية لا يمكن أن تستمر، ومن خياراتنا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل خلافنا مع تركيا".

وكان البرلمان الأوروبي حذر من أن "السياسات الخارجية التي تنتهجها تركيا وممارساتها في المتوسط، تعود بعواقب سلبية على الاستقرار الإقليمي"، مشيرا إلى أنه من غير المستبعد أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أنقرة في هذا السياق.

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