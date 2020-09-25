تونس.. كورونا يضرب "قضاة الملاعب"

أصيب 7 حكام كرة قدم في تونس بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت مصادر متطابقة ومقربة من لجنة الحكام بالاتحاد التونسي للعبة، الجمعة.

وجاءت نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لها عدد من الحكام المنتمين إلى رابطة سوسة للتحكيم (وسط)، مساء الخميس، للاشتباه في حالتهم إيجابية، لتتأكد إصابة 7 حكام من بينهم 3 حكام ساحة و4 مساعدين.

وكان الحكم الدولي هيثم قيراط أول من أكد إصابته بـ"كوفيد 19" مساء الأربعاء الماضي، بعد أن خضع للتحاليل عقب إدارته مباراة اتحاد تطاوين والبنزرتي، في إطار الدوري التونسي الممتاز.

وتسبب إعلان قيراط في حالة استنفار بالأوساط الكروية في تونس، وذلك في ضوء تفشي الفيروس في البلاد وتزايد عدد المصابين.

وقرر اتحاد كرة القدم التونسي تبعا لذلك إيقاف تدريبات حكام جهة سوسة، وإخضاع عدد منهم للتحاليل المخبرية التي أثبتت إصابة 6 حكام آخرين، هم الحكمان نصر الله الجوادي وفرج عبد اللاوي، كما شملت الإصابة 4 حكام مساعدين هم خليل الحسانى وإسكندر جاب الله ورمزي بن فرج ومحمد باكير.

Advertisements

وكشف رئيس رابطة كرة القدم في سوسة وسام اللطيف، أن "مكتب الرابطة وبمجرد الاشتباه في إصابة عدد من الحكام بفيروس كورونا قرر بالتنسيق مع اتحاد الكرة واللجنة الطبية بالاتحاد إخضاع مجموعة من الحكام للتحاليل المخبرية".

وقال اللطيف في تصريح لموقع "دوت الخليج"، الجمعة: "للأسف نتائج الاختبارات كانت إيجابية للحكام الذين خضعوا للتحليل، رابطة كرة القدم بسوسة ستتابع حالاتهم عن كثب بعد أن وفرنا لهم الإحاطة والعناية اللازمتين، نحن نتابع الوضع بالنسبة لبقية الحكام ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الرياضيين بوجه عام".

وأشار اللطيف إلى أن "رئيسة اللجنة الطبية باتحاد الكرة في تونس سعيدة العياشي تتابع بشكل يومي مستمر تطور حالة المصابين، وتسهر بتوصية من الاتحاد على توفير ظروف إقامة جيدة خلال فترة الحجر".

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أقر في أغسطس الماضي إجراءات وقائية وصحية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا، كما أجبر اللاعبين والمسؤولين والمدربين على التقيد بدليل صحي، وذلك بعد قرار استئناف نشاط الدوري في 2 أغسطس الماضي الذي أسدل الستار عليه يوم 13 سبتمبر الجاري.

وتشهد تونس موجة ثانية قوية من فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة في بيان رسمي صباح الجمعة أن البلاد سجلت 826 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 13305، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب المرض 180 حالة.