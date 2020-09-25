سلاح الجو الأمريكى يكشف عن مجسم لمقاتلة الجيل السادس

تختلف المقاتلة الجديدة كثيرا عن سابقتيها "إف – 35" و"إف – 22" للجيل الخامس.

إلا أن المجسم الذى كشف عنه يعتبر بحسب سلاح الجو الأمريكى، نموذجا استعراضيا فقط.

ولديه هيكل مثلث خال عن مجموعة ذيل، وتم تصميم F/A-XX كمقاتلة ذات كرسيين، ما يؤكد بشكل غير مباشر على فكرة استخدامها لقيادة الدرونات، والطيار الثانى هو الذى يقوم بأداء تلك الوظيفة.

ويعتقد مصممو الطائرة أن نموذجها غير المأهول يمكن أن يبقى فى الجو لمدة 50 ساعة.

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ورأى البعض أن النموذج الاختبارى الذى تم كشفه يشبه طائرة الأفلام الخيالية وبصورة خاصة فيلم المخرج رودريغو آفيلا.

ويرى الخبير فى شركة Eagle Dynamics أن طائرات الجيل السادس يجب أن تختلف عن سابقاتها للجيل الخامس بأنها غير مأهولة، ما يضمن بقاء الطيار على قيد الحياة، ويسهل هذا الأمر إلى حد بعيد مهمة المهندسين فى تصميم مقاتلة متعددة المهام.

أما العالم فى جامعة "جوكوفسكى" الجوية الفضائية الروسية، بافيل سوليانكا، فيرى أن المحرك القوى مشكلة يحلها مصممو مقاتلة الجيل السادس، مع العلم أنها يجب أن تنتج قوة لبلوغ السرعة فرط الصوتية، وقال العالم الروسى إن هناك فرقا كبيرا بين النموذج الاختبارى والمقاتلة الحقيقية.