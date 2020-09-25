أخبار اليمن : بن حبتور يُهنئ رئيس المؤتمر بعيد الثورة اليمنية 26 سبتمبر

بن حبتور يُهنئ رئيس المؤتمر بعيد الثورة اليمنية 26 سبتمبرهنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور عضو اللجنة العامة، رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة العيد الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة.

وعبر رئيس الوزراء في البرقية، عن أطيب التهاني والتبريكات للشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وأبناء الوطن كافة بهذه المناسبة الوطنية التي تهل على اليمن للعام الخامس على التوالي وهو يتعرض لعدوان وحصار واحتلال لجزء من أراضيه.

ونوه بالخصوصية التي تميزت بها الثورات اليمنية والدوافع الوطنية والموضوعية التي وقفت ورائها والغايات النبيلة التي سعت إليها ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

وأكد الدكتور أبن حبتور أن هذه الثورات جاءت من أجل صنع التغيير الإيجابي في الواقع اليمني واستنهاض القدرات الوطنية والتخلص من التبعية وتحقيق الاستقلال للقرار الوطني.

وترحم رئيس الوزراء على كل شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم في سبيل استقلال وسيادة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره وعزة الشعب.. مشيداً بالتضحيات الكبيرة التي قدّمها وما يزال الأحرار من أبناء اليمن من أجل الوطن وخير الشعب.

وتمنى من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد حقق النصر على المعتدين والمحتلين، والمزيد من التلاحم الوطني الذي يعزز تماسك الجبهة الداخلية واستقرار الوطن ويفسح لجميع أبنائه المشاركة الفاعلة في بنائه.