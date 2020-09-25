وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إن 5 رجال ولدوا بين عامي 1983 و1996 اعتقلوا في إطار تحقيق سلطات مكافحة الإرهاب، حول هجوم الطعن في باريس.
اقرأ أيضا:
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" أنه تم اعتقال المشتبه فيهم أثناء تفتيش أحد المنازل يعتقد أنها لمنفذ الهجوم الرئيسي.
وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت شخصين هما شاب باكستاني ورجل جزائري، على خلفية الهجوم.
من جانبه أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان أن هناك تحقيقا مفتوحا في الأمر، لكنه رجح أن يكون عملا إرهابيا متطرفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال 5 أشخاص على خلفية هجوم الطعن قرب مقر شارلي إيبدو في باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.