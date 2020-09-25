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مصرع 18 شخصا في تحطم طائرة عسكرية بأوكرانيا

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نقلت وسائل إعلام عن الشرطة الأوكرانية، إعلانها تحطم طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية فوق مدينة تشوهيف شرقي البلاد.

وذكرت الشرطة أن 23 شخصًا كانوا على متن الطائرة، لقي 18 على الأقل منهم مصرعهم وأصيب اثنان إصابات خطرة.

ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة وما إذا كان عطلًا فنيًا أم استهداف متعمد، لا سيما وقد تحطمت على مقربة من أقاليم يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.

وكانت روسيا فرضت عقوبات على أوكرانيا في نوفمبر عام 2018، طالت أكثر من 300 فرد و68 كيانا أوكرانيا. وتم توسيع قائمة العقوبات الروسية في وقت لاحق.

ومن بين المسؤولين الأوكرانيين الحاليين والسابقين المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات وزير الداخلية أرسين أفاكوف، ووزير الدفاع السابق ستيبان بولتوراك والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فاسيلي جريتساك.

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