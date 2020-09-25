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الأمم المتحدة تدعو ميليشيات طرابلس المتقاتلة إلى وقف القتال

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قالت الأمم المتحدة إن الاشتباكات التي شهدها حي سكني في طرابلس عرضت حياة المدنيين للخطر في العاصمة الليبية، داعية الميليشيات المتقاتلة إلى وقف القتال فورا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تغريدتين على "تويتر"، الجمعة، إنها "تتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين في الحي السكني تاجوراء في طرابلس، مما أسفر عن إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة وتعريض حياة المدنيين للخطر".

ودعت البعثة إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني".

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وتابعت: "هذه الاشتباكات المسلحة تؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر صحفية أن اثنين من ميليشيات طرابلس التابعة لحكومة الوفاق، اشتبكت فيما بينها في تاجوراء، فجر الجمعة، مستخدمة أسلحة ثقيلة ومتوسطة ودبابات.

وتشير الأحداث الأخيرة إلى استمرار الشقاقات بين أقطاب حكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها، مثلما حدث قبل أسابيع بين رئيس الحكومة فايز السراج ووزير داخليته فتحي باش أغا.

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