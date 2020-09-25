22 قتيلا و 4 مفقودين .. ضحايا كارثة الطائرة الأوكرانية قرب خاركوف

قال رئيس إدارة المنطقة الإقليمية، أليكسى كوشر، إن عدد القتلى فى حادث تحطم طائرة فى منطقة خاركوف الأوكرانية قد ارتفع إلى 22، ونجا اثنان وفقد أربعة أشخاص، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وأضاف كوشر "وفقًا للبيانات الأولية، كان هناك 28 شخصًا على متن الطائرة، من بينهم 7 ضباط و21 طالبًا. لسوء الحظ، توفى 22 شخصًا، ونجا اثنان، واحد فى حالة حرجة، ومصير أربعة فى هذه اللحظة غير معروف.. نصلى من أجل الحياة، نحن نقدم المساعدة الطارئة". وأكدت نفس الأرقام من قبل خدمة الطوارئ الحكومية. هذا وأعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، على أنه سيتوجه غدا إلى مكان تحطم الطائرة. وكتب زيلينسكى فى قناته على "تليجرام": "نقوم على وجه السرعة بتشكيل لجنة للتحقيق فى جميع ملابسات وأسباب المأساة.. أعطيت التعليمات ذات الصلة لرئيس الوزراء.. يعمل فريق بحث بالفعل فى الموقع.. غدًا سأكون فى خاركوف".

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