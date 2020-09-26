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مقتل 15 عنصرا أمنيا فى كمين نصبه إرهابيون شمال نيجيريا

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محمد بدر 2020-09-25 23:58 0 تبليغ

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وقالت مصادر لوكالة "فرانس برس" أن ثمانية من رجال الشرطة وثلاثة جنود وأربعة عناصر من ميليشيا مدعومة من الحكومة، قتلوا فى هجوم على سيارات تقل حاكم بورنو باباغانا، أومارا زولوم، وذلك بالقرب من بلدة باغا على ضفاف بحيرة تشاد.

وأطلق الإرهابيون النار بالرشاشات والقذائف الصاروخية بينما كانت القافلة تمر بقرية قريبة من مقر قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، وهو تحالف عسكرى لقوات من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.

وقال مصدر إن "المحافظ نجا من الحادثة دون أن يصاب بأذى، ولكن 15 من رجال الأمن فى القافلة قتلوا فى معركة شرسة مع الإرهابيين".

وكان الجيش النيجيرى أعلن الأحد الماضى الموافق 19 سبتمبر، مقتل 16 من عناصر جماعة بوكوحرام الإرهابية وأسر 38 آخرين بمحافظة بورنو شمال شرق البلاد.

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