وسائل إعلام تكشف مرشحة ترامب للمحكمة العليا

أفادت وسائل إعلام أمريكية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار القاضية آمي باريت، مرشحة لخلافة القاضية روث بادر جينسبرج في المحكمة العليا.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية نقلًا عن مصادر بالحزب الجمهوري، إن ترامب وقع على قرار ترشيح باريت، وهي قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية المحافظة.

وأشار ترامب الى أنه سيعلن، اليوم السبت، اختياره لمن يشغل مقعد جينسبرج، التي كانت أيقونة ليبرالية والتي توفيت يوم 18 سبتمبر.

وكان ترامب قد عين باريت قاضية للدائرة السابعة في محكمة الاستئناف الأمريكية في شيكاجو وهي معروفة بآرائها الدينية المحافظة.

وإذا حظيت باريت بموافقة الكونجرس على ترشيحها؛ فسيمثل المحافظون 6 مقابل 3 ليبراليين في المحكمة العليا في وقت انقسامات سياسية حادة في الولايات المتحدة.