اجتماع للفصائل الفلسطينية مطلع أكتوبر لتحديد موعد الانتخابات

كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، عزّام الأحمد، مساء الجمعة، عن أن الفصائل الفلسطينية قررت الاجتماع، مطلع أكتوبر المقبل؛ للبدء بالترتيب لإجراء انتخابات عامة، عقب إصدار مرسوم رئاسيّ.

وقال الأحمد في تصريحات صحفية: "تم الاتفاق مع حركة حماس على تفاصيل الانتخابات وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011".

وأضاف أنه تم التوافق على إجراء انتخابات تشريعية يتبعها انتخابات رئاسية بفترة قصيرة.

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وتابع الأحمد:" أن الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس دعا الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع في الثالث من أكتوبر المقبل؛ بهدف إصدار مرسوم رئاسيّ يتم تحديد موعد الانتخابات من خلاله".

ولفت إلى أن الانتخابات ستساهم في تشكيل حكومة شراكة وطنية، مشيرًا أن الانقسام صناعة إقليمية وليس صناعة فلسطينية، معتبرًا أن إسرائيل تضع العراقيل أمام إتمام المصالحة الفلسطينية.

وأعلنت حركتا فتح وحماس، مساء الخميس، اتفاق الحركتين على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة وفق التمثيل النسبي في مدة لا تتجاوز الـ 6 شهور.