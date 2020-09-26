إدارة ترامب تدرس تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إجراءات جديدة ضد مليشيات الحوثيين من بينها إمكانية تصنيفهم كمنظمة إرهابية.
وقالت الصحيفة، إن تأثير الإجراءات الأمريكية ضد المليشيا الحوثيية سيكون رمزيًا ولكنها قد تعقد عمل المنظمات الإغاثة باليمن.
وفي وقت سابق، قال السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، إن الولايات المتحدة تدعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وتعزيز مجالات التعاون مع اليمن القائمة على مواجهة المخاطر والتحديات والإرهاب.
وأوضح هنزل، خلال لقائه الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي في الرياض، أن مليشيا الحوثي الانقلابية لا تزال تصعد وتكرر محاولاتها نحو نزيف الدم تجاه اليمنيين لإرضاء مشاريع وأجندة إيران في المنطقة فضلا عن استهدافها المتكرر لدول الجوار.
من جهته، قال هادي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده قطعت شوطًا طويلًا في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي في مطلع نوفمبر الماضي، وبدعم غير محدود من المملكة العربية السعودية.
وأعرب عن أسفه لما قوبلت به جهود السلام على مدار الأعوام الخمسة الماضية من تعنت كامل من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميهم في النظام الإيراني.
وأشار إلى تقديم حكومته التسهيلات كافة أمام جهود تنفيذ الاتفاق، انطلاقًا من قناعاتهًا بضرورة توحيد جهود الجميع للمضي قدما في تحقيق البناء والتنمية تحت راية الدول.
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