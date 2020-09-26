الارشيف / أخبار عالمية

إدارة ترامب تدرس تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إجراءات جديدة ضد مليشيات الحوثيين من بينها إمكانية تصنيفهم كمنظمة إرهابية.

وقالت الصحيفة، إن تأثير الإجراءات الأمريكية ضد المليشيا الحوثيية سيكون رمزيًا ولكنها قد تعقد عمل المنظمات الإغاثة باليمن.

وفي وقت سابق، قال السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، إن الولايات المتحدة تدعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وتعزيز مجالات التعاون مع اليمن القائمة على مواجهة المخاطر والتحديات والإرهاب.

وأوضح هنزل، خلال لقائه الرئيس  اليمني عبده ربه منصور هادي في الرياض، أن مليشيا الحوثي الانقلابية لا تزال تصعد وتكرر محاولاتها نحو نزيف الدم تجاه اليمنيين لإرضاء مشاريع وأجندة إيران في المنطقة فضلا عن استهدافها المتكرر لدول الجوار.

Advertisements

من جهته، قال هادي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده قطعت شوطًا طويلًا في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي في مطلع نوفمبر الماضي، وبدعم غير محدود من المملكة العربية .

وأعرب عن أسفه لما قوبلت به جهود السلام على مدار الأعوام الخمسة الماضية من تعنت كامل من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميهم في النظام الإيراني.

وأشار إلى تقديم حكومته التسهيلات كافة أمام جهود تنفيذ الاتفاق، انطلاقًا من قناعاتهًا بضرورة توحيد جهود الجميع للمضي قدما في تحقيق البناء والتنمية تحت راية الدول.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدارة ترامب تدرس تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا