الارشيف / أخبار عالمية

تصريحات جديدة من رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن مصر وسد النهضة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات جديدة من رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن مصر وسد النهضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، عن مصر وسد النهضة في كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد "أحمد"، أن بلاده لا تنوي إلحاق الضرر بدولتي المصب، مصر والسودان، وفقا لما أفادت به "روسيا اليوم".

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن الإثيوبيين يريدون تأمين الطاقة لبلادهم، لافتا إلى أن سد النهضة أهم مشروعات بلاده في الوقت الراهن.

وشدد على أن أهم ما يشغلهم في الوقت الحالي، هو بناء مستقبل أفضل لبلاده، والتعافي من أزمة فيروس .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصريحات جديدة من رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن مصر وسد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا