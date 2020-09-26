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فرنسا تستدعى السفير الإيرانى احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان

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محمد بدر 2020-09-25 22:59 0 تبليغ

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أكدت 3 مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت هذا الأسبوع السفير الإيرانى فى باريس احتجاجا على سجل حقوق الإنسان فى إيران، وألمحت إلى مخاوف بشأن ما تصفه باريس "بانتهاكات خطيرة ومستمرة"، حسبما أفادت قناة "العربية".

ومن ناحية أخرى، أصدرت ألمانيا، اليوم الجمعة، بيانا عاجلا بشأن إيران لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالنيابة عن 47 دولة، بينما طالب خبراء حقوقيون فى الأمم المتحدة طهران بالإفراج عن المحامية الحقوقية البارزة نسرين ستوده للعلاج الطبى.

وفى 22 سبتمبر من الشهر الجارى، قال وزير الخارجية جان إيف لو دوريان، إن هناك حاجة لفعل المزيد تجاه ما قال إنه تفاقم فى انتهاكات حقوق الإنسان فى أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة فى نوفمبر 2019.

وتجنب مسؤول من وزارة الخارجية الرد على سؤال بشأن ما إن كانت باريس، تحركت على نحو مشترك مع بريطانيا وألمانيا لتحذير إيران من معاملتها للمعتقلين السياسيين وحاملى الجنسية المزدوجة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنييس فون دير مول: "تعبر السلطات الفرنسية دائما عن قلقها بشأن الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان فى إيران"، وأضافت: "يشاركنا فى هذه المخاوف العديد من الشركاء منهم ألمانيا والمملكة المتحدة".

وأفاد أحد المصادر أن البلدان الأوروبية الثلاثة تحركت على نحو مشترك ونبهت طهران إلى أن أفعالها تضر العلاقات، فيما صرح مصدران بأنه تم استدعاء السفير أمس الخميس.

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