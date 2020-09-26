المكسيك.. إصابات كورونا تتخطى الـ720 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 720858 شخصا، والوفيات إلى 75844.

وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 5401 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 405 حالات وفاة.

وتقول وسائل إعلام محلية إنه من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية للإصابات والضحايا أكبر بكثير مما هو مسجل، بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.

وحسب جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، فقد سجلت المكسيك رابع أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إضافة إلى سابع أكبر حصيلة للإصابات.

ولاتزال أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 8 ملايين حالة من أصل 31 مليون حالة عالميا.