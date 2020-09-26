"12 سنة أخرى".. ترامب يوضح الحقيقة لأنصاره وللعالم

بعد أيام من ترديد وسائل إعلام عدة لنغمة أن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب لن يقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية، إذا خسر أمام جو بايدن في نوفمبر المقبل، فسر ترامب تصريحات سابقة له أثارت مخاوف كبيرة بشأن بقائه في السلطة.

وكان ترامب ألمح سابقا إلى رغبته في البقاء بالسلطة لمدة 12 سنة أخرى، لكنه عاد فأوضح، الجمعة، خلال تجمع انتخابي مع أنصاره في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، أن الأمر لا يزيد عن كونه مجرد مزحة.

وقال ترامب مبتسما: "كما تعلمون، لا يمكنك المزاح.. (وسائل الإعلام) تقطع الأمر دائمًا قبل الضحك، ويعتقدون أن الأمر جاد".

وسخر الرئيس الأميركي مما اعتبرها ادعاءات وسائل إعلامية تحدثت عنه باعتباره "ديكتاتورا" لن يسلم السلطة، وإصرار بعضها على سعيه "المستحيل" للبقاء في الرئاسة لولايتين قادمتين.

وفور إنهاء ترامب حديثه القصير بشأن هذه النقطة راح الحشد يهتف "12 سنة أخرى"، وسط ضحكات الرئيس.

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وأكد البيت الأبيض، الخميس، أن ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في الثالث من نوفمبر، وذلك بعد يوم من توجيه انتقادات إلى الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري.

وبعد الضغط عليها في مؤتمر صحفي للتعليق على تصريحات ترامب، الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، إن "الرئيس سيقبل بنتائج انتخابات حرة ونزيهة".

وفي السياق، وعد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الخميس، بـ"انتقال مرن" للسلطة عقب الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

وغرد ماكونيل، القريب من ترامب، بأن "الفائز في انتخابات 3 نوفمبر سينصّب في 20 يناير".

وشدد على أنه "سيكون هناك انتقال مرن كما هي الحال كل 4 سنوات منذ 1792"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الثانية في التاريخ الأميركي.