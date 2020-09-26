بعد 8 أشهر.. إتمام "الصفقة المعروفة" بالدوري المصري

بعد شهور من التكهنات والتأكيدات، أعلن نادي بيراميدز المصري رسميا، الجمعة، إتمام تعاقده مع حارس الأهلي شريف إكرامي.

وأشاد مسؤولو بيراميدز، خلال مؤتمر صحفي، بقدرات حارس المرمى الدولي السابق الذي سبق أن لعب لنادي "فينوورد" الهولندي.

وجاء الإعلان الرسمي عن "الصفقة المعروفة" بعد زمن قياسي بلغ نحو 8 أشهر حافلة، شهدت العديد من التغييرات بدئا من تفشي فيروس كورونا وتوقف الموسم المحلي ثم استئنافه، ثم احتدام جدل واسع ارتبط باسم اللاعب، وصهره رمضان صبحي على خلفية صفقة أخرى مدوية.

وكان شريف إكرامى، نجل الحارس السابق الشهير إكرامي الشحات، أصدر بيانا في الثاني من فبراير الماضي، أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم، وذلك بعد عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق طوال ما يقرب من موسمين.

وفور الإعلان عن الرحيل، الذي عقب عليه الأهلي ببيان رسمي شكر خلاله الحارس على مجهوداته، أكدت وسائل الإعلام المصرية أن شريف إكرامي، 37 عاما، في طريقه إلى نادي بيراميدز.

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وبعد ذلك، وطوال الأشهر اللاحقة، تجنب حارس المرمى المخضرم التأكيد رسميا على وجهته، بينما راح الجميع يؤكدون أنه في الطريق إلى "النادي الثري".

ثم ارتبط اسم شريف إكرامي أيضا بعاصفة من الجدل قبل أسابيع، حين أُعلن عن انتقال زوج شقيقته، رمضان صبحي، أيضا من الأهلي إلى بيراميدز.

وربط كثيرون بين علاقة القرابة بين اللاعبين، حيث أكدوا أن شريف ووالده إكرامي وراء إقناع رمضان بإتمام صفقة الانتقال المدوية، التي تعد الأبرز في الكرة المصرية منذ سنوات.

لكن شريف إكرامي، ووالده، نفيا بإصرار تلك "الاتهامات"، مؤكدين للجماهير الأهلاوية أن لا صلة لهما بانتقال صبحي الذي أثار غضب الكثيرين من مشجعي العملاق الأحمر.