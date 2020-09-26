لن أفوت أي فرصة.. رئيس وزراء اليابان: مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية دون شروط

أعلن رئيس الوزراء الياباني الجديد، يوشيهيدي سوجا، عن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، دون أي شروط مسبقة.

وأكد رئيس الوزراء الياباني، في كلمته خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن طوكيو عازمة على تطبيع العلاقات مع بيونج يانج، من خلال تسوية القضايا الثنائية بالغة الحدة.

وأشار سوجا بين هذه القضايا، إلى المخطوفين اليابانيين في كوريا الشمالية، وبرامجها الصاروخية والنووية، وقضايا "الماضي المحزن".

وأعرب سوجا عن ثقته في أن إقامة علاقات ثنائية بناءة مع كوريا الشمالية لن تصب في مصلحة اليابان فحسب، بل ستسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وقال: "لن أفوت أي فرصة لتحقيق هذا الهدف".

يذكر أن يوشيهيدي سوجا، تولى رئاسة الحكومة، وقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، هذا الشهر؛ بعد استقالة شينزو آبي من المنصبين.