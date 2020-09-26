المكسيك تسجل 5401 إصابة و405 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 5 آلاف و401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 405 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 720 ألفا و858 حالة، وحالات الوفاة إلى 75 ألفا و844.

وأشارت (روسيا اليوم) إلى أنه من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية للإصابات والضحايا أكبر بكثير مما هو مسجل، بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.