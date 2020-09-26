بايدن يهدد بالرد على التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

اتهم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، السلطات الروسية بالتدخل في شئون بلاده، محذرا إياها من تحمل عواقب هذا التدخل.

وقال بايدن في تصريحات لشبكة "ان بي سي" الأمريكية: "نعد بأن يكون هناك رد فعل.. ستكون هناك عواقب للتدخل في شئوننا السيادية".

كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية أكدت وجود دلائل على محاولات دول مثل روسيا والصين وإيران التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها في 3 نوفمبر.

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من جانبها، تنفي روسيا أي تدخل في الانتخبات الأمريكية والتأثير على الأفراد.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر، حيث ينافس الرئيس الحالي دونالد ترامب الديمقراطي جو بايدن على الوصول إلى البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي، وذلك بسبب تعاملات تجارية لابنه في الخارج.