مصرع 22 شخصا في تحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا

أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية في بيان لها بأن طائرة عسكرية أوكرانية تقل 28 شخصا تحطمت في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا.

ويعمل رجال الإنقاذ في موقع التحطم، فيما قالت وزارة الداخلية في بيان منفصل إن طيارين من سلاح الجو وطلابا كانوا على متن الطائرة.

وأوضح سلاح الجو الوطني الأوكراني أن الطائرة من طراز أنطونوف-26، مشيرا إلى أنها تحطمت عند مرحلة الهبوط.

وأبرز أن الطلاب "يدرسون في معهد القوات الجوية الأوكرانية في خاركيف".

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