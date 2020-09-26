الارشيف / أخبار عالمية

مصرع 22 شخصا في تحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية في بيان لها بأن طائرة عسكرية أوكرانية تقل 28 شخصا تحطمت في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا.

ويعمل رجال الإنقاذ في موقع التحطم، فيما قالت وزارة الداخلية في بيان منفصل إن طيارين من سلاح الجو وطلابا كانوا على متن الطائرة.

وأوضح سلاح الجو الوطني الأوكراني أن الطائرة من طراز أنطونوف-26، مشيرا إلى أنها تحطمت عند مرحلة الهبوط.

وأبرز أن الطلاب "يدرسون في معهد القوات الجوية الأوكرانية في خاركيف".

Advertisements

وفى وقت سابق أكدت قيادة القوات الجوية الأوكرانية تحطم طائرة من طراز "إيه إن-26" كانت تقل طلابا من جامعة خاركوف الجوية. 

وجاء في بيان قيادة القوات الجوية الأوكرانية: "وقعت في خاركوف كارثة جوية لطائرة من طراز "إيه إن-26" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأضاف البيان "لقد تحطمت الطائرة أثناء الهبوط، وكان على متن الطائرة طلاب من جامعة خاركوف الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى طاقم الطائرة"،  وأشار البيان إلى تواجد قتلى ومصابون دون حصر العدد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 22 شخصا في تحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا