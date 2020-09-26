الارشيف / أخبار عالمية

أوكرانيا تعلن الحداد على ضحايا تحطم الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تعلن الحداد على ضحايا تحطم الطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت السلطات في أوكرانيا، اليوم السبت، بيانًا رسميًا أعلنت فيه الحداد على الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة من طراز An-26، يوم أمس الجمعة.

 

وقال البيان: "إعلان 26 سبتمبر، في مقاطعة خاركوف، 2020 يوم حداد على من قتلوا في تحطم طائرة An-26. ويشمل الحداد كل مناطق المقاطعة، ويتم خلال ذلك إنزال علم أوكرانيا من على جميع المؤسسات وهيئات سلطات الدولة والشركات والمنظمات، ووضع شريط الحداد الأسود عليه". وأوصت الإدارة في هذا اليوم، بإلغاء كافة الفعاليات الترفيهية والرياضية.

 

وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، أن طائرة عسكرية ضخمة من طراز "AN 26" تحطمت بالقرب من مطار خاركوف شرقي البلاد.

Advertisements

 

 وكانت الطائرة تقل 27 شخصا، بمن في ذلك أفراد الطاقم وبعض طلاب جامعة خاركوف العسكرية الجوية.

 

وأسفر الحادث، عن مقتل 25 شخصا من الذين كانوا على متنها، فيما تمكن اثنان من الطلاب، من النجاة ولكنهما أصيبا بحروق بنسبة 90٪ في الجسم.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تعلن الحداد على ضحايا تحطم الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا