بعد القبض على 5 أشخاص.. اعتقال مشتبه به جديد في حادث الطعن بباريس

تمكنت السلطات الفرنسية من توقيف مشتبه فيه جديد في هجوم الطعن قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو في العاصمة باريس، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

كانت السلطات الفرنسية اعتقلت 5 أشخاص بينهم المشتبه فيه الرئيسي الذي احتجز عقب الهجوم مباشرة، حيث اتضح أنه شاب باكستاني يبلغ 18 عاما.

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وأفرجت السلطات عن أحد الموقوفين بعد اعتقاله أمس الجمعة على خلفية حادث طعن قرب مقر صحيفة شارلي إيبدو السابق.

من جانبه رجح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن يكون هجوم الطعن قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو في العاصمة باريس عملا إرهابيا من قبل إسلاميين متطرفين.

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وذكر الوزير الفرنسي أن هناك تحقيقا مفتوحا وليس له أن يعلق عليه، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأضاف دارمانين "من الواضح أنه عمل إرهابي إسلامي.. إنه هجوم دموي جديد ضد بلدنا".

وكانت السلطات الفرنسية قد أكدت أن ممثلي الادعاء العام في البلاد يتعاملون مع هجوم الطعن الذي وقع قرب المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو الساخرة في باريس على أنه حادث إرهابي محتمل.