نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب شمال شرقي إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم السبت، أن زلزالًا بقوة 5.2 درجة، ضرب منطقة شمال شرقي إيران على الحدود مع تركمانستان.

ووقع الزلزال في منطقة مراوه تبه في إقليم جلستان، وكان على عمق 10 كيلومترات. ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار، وفقًا للتلفزيون الرسمي الإيراني.

وفي يونيو الماضي، كان زلزال قد ضرب منطقة الحدود الإيرانية العراقية، وكان على عمق 10 كيلومترات. ولم يسفر حينها عن سقوط خسائر بشرية أو مادية.

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وكانت إيران، تقع عند ملتقى صفائح تكتونية عدة، ويعبرها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، مما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي كثيف.

ويعود الزلزال الأكثر فتكاً في إيران خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إلى عام 1990، حين لقي 40 ألف شخص مصرعهم وشرّد نصف مليون آخرين من جراء زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب شمال البلاد.