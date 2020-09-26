بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.. الإمارات تتقدم بطلب رسمي إلى أمريكا لشراء مقاتلات إف-35

تقدمت الإمارات بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-35" عقب توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل هذا الشهر، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرج" عن مسؤول أمريكي مطلع على الأمر.

وذكرت الوكالة أن الطلب الإماراتي المقدم إلى وزارة الخارجية، هو خطوة أولى ضمن عملية طويلة محتملة لإبرام صفقة المقاتلات الأمريكية.

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ولم يوضح المسؤول الأمريكي عدد الطائرات التي تسعى دولة الإمارات للحصول عليها.

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وأثارت الصفقة العسكرية المرتقبة بين الإمارات والولايات المتحدة ضجة كبيرة في إسرائيل، حيث ينص القانون الأمريكي على ضمان التفوق العسكري النوعي لتل أبيب على دول المنطقة.

وقالت الوكالة إن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش رفض التعليق على الأمر، لكنه أكد في وقت سابق رغبة بلاده في اقتناء مقاتلات "إف-35" بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

ورفض مسؤولون في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الأمر، موضحين أنهم لا يعلقون عن صفقات الأسلحة قبل إخطار الكونجرس بها بشكل رسمي.