حماس: الحوار مع فتح ليس بديلا عن الحوار الوطني الشامل

أكد حسام بدران، رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، أن الحوار مع فتح ليس بديلا عن الحوار الوطني الشامل، ولكنه تهيئة له كما يجري مثله مع فصائل أخرى.

وأوضح حسام بدران، في تصريح، أن ما يتداول من تصريحات عن إغلاق اتفاقات وجداول مواعيد غير صحيح، مع تأكيد حماس الحرص على الوصول لاتفاقات وطنية شاملة حول القضايا كافة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة قطاع غزة اليوم، السبت، وفاة مواطن متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتسجيل 67 اصابة جديدة بعد فحص 2073 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت في بيانها اليومي إلى تعافي 120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 1060.

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وأوضحت أن المواطن أحمد فيصل رمضان 70 عاما توفي في قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي، ما يرفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 19 حالة.

وأكدت أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2725 إصابة منها حالات نشطة حاليا 1646 حالة.

وأكملت وزارة الصحة سحب العينات من مئات المواطنين المقرر سفرهم عبر معبر رفح غدا، الأحد، فيما تستعد لاستقبال أكثر من ألف مواطن عائد وفق بروتوكول خاص لمنع انتشار كورونا بغزة.