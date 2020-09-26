أردوغان: أنقرة ستواصل حماية حقوقها شرق المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة ستواصل حماية حقوقها شرق المتوسط حسب زعمه.

خرجت مظاهرات حاشدة ضد نظام الرئيس التركي رجب أردوغان، مطالبة إياه بوقف الإعتقالات العشوائية والإفراج عن المعتقلين، وفق ما ذكرت صحف تركية.

قاد التظاهرات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، وطالب الحزب وأنصاره ومؤيدوه والجماعات الحقوقية والأحزاب الأخرى، وقف الاعتقالات التي جرت لأكثر من 80 من نواب الحزب وقياديين به.

وقرر مكتب النائب العام التركي اعتقال 82 شخصًا في 7 ولايات، من النواب والقياديين بحزب الشعوب، على خلفية مظاهرات انطلقت منذ ست سنوات لدعم أكراد سوريا بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة عين العرب (كوباني) السورية، وشملت أعمال عنف أودت بحياة 37 شخصًا.