لماذا اعتذرت قطر وفلسطين عن عدم رئاسة الدورة العادية للجامعة العربية؟

في خطوة غير متوقعة أقبلت عليها دولتان عربيتان، أعلنت قطر اعتذارها عن عدم تسلم رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، عوضا عن فلسطين، التي كانت تخلت عن رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وقالت المندوبية العامة القطرية لدى الجامعة العربية في رسالة بالخصوص: "نعتذر عن عدم استكمال الدورة المذكورة، التي تخلت عنها دولة فلسطين، مع التمسك بحق دولة قطر في الرئاسة المقبلة للدورة الـ 155 مارس 2021".

كانت فلسطين، أعلنت الثلاثاء الماضي، تخليها عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، وذلك ردا على عملية التطبيع الجارية مع إسرائيل.

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية.

وجاء اختيار قطر لرئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول، واستنادا إلى نص المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية التي تقول: "إذا تعذر على رئيس المجلس على المستوى الوزاري مباشرة أعمال الرئاسة، أسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة التي لها رئاسة الدورة التالية".