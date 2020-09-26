فخ وانتحال صفة.. تحذير مهم من السعودية لمواطنيها

حذرت مؤسسة البريد السعودي، مواطنيها من الوقوع في فخ الاحتيال باسمها.
ونشرت المؤسسة التحذير باللغتين العربية والإنجليزية على "فيسبوك"، وجاء فيه: "نحذر من التعامل مع المواقع التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز أو تقديم بيانات شخصية أو مالية، منتحلة شعار البريد السعودي".
وأضافت: "نؤكد أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر المواقع المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني".
ولم يتطرق التحذير لأي تفاصيل أخرى، أو حوادث وقعت بالفعل.
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