البرهان: يجب اغتنام الفرصة لرفع السودان من قائمة الإرهاب

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن هناك فرصة لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب يجب اغتنامها. وأوضح البرهان أن الشعب السوداني يستحق الخروج من الأزمة بعد ما قدمه من تضحيات. جاء ذلك خلال كلمة الفريق عبد الفتاح البرهان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا". وقال البرهان إن المؤتمر ينبغي أن يكون نقطة انطلاق لانضمام السودان للاقتصاد العالمي وان يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من جانبها، أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان حرصها على تحقيق أهداف الثورة لتوطيد أركان العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بالبلاد.

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