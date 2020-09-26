بلومبرغ: أردوغان طلب من ماكرون إمداد تركيا بمنظومة دفاعية أوروبية

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الموافقة على إمداد أنقرة بمنظومة دفاعية أوروبية حديثة.
ونقلت الوكالة أمس الجمعة عن مسؤولين أتراك مطلعين على الموضوع قولهم إن أردوغان، في مكالمة هاتفية جرت الثلاثاء الماضي بينه وماكرون، طلب من الرئيس الفرنسي التخلي عن معارضته للتعاون مع أنقرة في إنتاج منظومة SAMP/T الدفاعية التي تصنعها شركة "يوروسام" الأوروبية.
وأكد مسؤول في قصر الإليزيه للوكالة أن ماكرون رد على هذا الطلب بالقول إنه يتعين على تركيا توضيح أهدافها في سوريا قبل بحث إمكانية تصدير المنظومات الدفاعية الأوروبية إليها.
وتفاوضت أنقرة مع باريس في السنوات الأخيرة بشأن إمكانية مشاركة تركيا في إنتاج المنظومة الصاروخية الأوروبية المتطورة ونشر هذه الصواريخ في أراضيها.
ويأتي الخبر على خلفية بروز خلافات بين تركيا وفرنسا في الآونة الأخيرة بسبب التصعيد العسكري في شرق المتوسط.
واقتنت تركيا في العام الماضي عدة بطاريات من منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية المتطورة، على الرغم من المعارضة الأمريكية الشديدة لهذا العقد.
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