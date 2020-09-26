راقبوا منازل عسكريين.. تونس تعتقل 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي

أعلنت السلطات الأمنية في تونس القبض على 3 شخاص في مدينة بنزرت للاشتباه في انتمائهم لتنظيم إرهابي، وفقا لإذاعة "موزاييك" المحلية.
وذكرت الإذاعة نقلا عن مصدر أمني أن المعتقلين كانوا يرصدون مساكن عدد من العسكريين القاطنين بأحد الأحياء بمدينة بنزرت.
وقال المصدر إن المصالح الأمنية في المدينة رصدت 3 أشخاص أحدهم عائدا من إحدى مناطق بؤر التوتر راقب مساكن عدد من العسكريين بأحد أحياء بنزرت.
وأضاف أنه في ليل الجمعة، تمت مداهمة مقرات إقامتهم حيث تم العثور بحوزتهم على مجموعة من الكتب والمنشورات ذات منحى إرهابي، وصودرت هواتفهم المحمولة.
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