بيان من الرئاسة اللبنانية بشأن اعتذار مصطفى أديب عن عدم تشكيل الحكومة

قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون استقبل، اليوم السبت، رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، والذي عرض عليه الصعوبات والمعوقات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة.

وذكرت الرئاسة في بيان أن أديب تقدم باعتذار للرئيس عون عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة.

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وشكر الرئيس عون مصطفى أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه قبوله الاعتذار.

وبحسب الرئاسة، سيتخذ عون الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور.

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وقال مصطفى أديب بعد زيارته قصر بعبدا ولقاء الرئيس ميشال عون إن الكتل النيابية لم تلتزم بما تعهدت به.