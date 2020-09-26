روحاني يتهم أمريكا بالتوحش بعد فرضها عقوبات جديدة على إيران

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، الولايات المتحدة بالتوحش بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران، وقال إن الإيرانيين ينبغي أن يوجهوا غضبهم إلى البيت الأبيض.
وأضاف روحاني في تصريحات نقلها التليفزيون:"بينما علت نبرة الغضب صوته "تسبب الأمريكيون بخسائر لإيران بعشرات الملايين من الدولارات".
وتابع:"أمريكا من خلال الحظر الظالم وغير القانوني والمغاير لحقوق الإنسان حالت دون وصول الأدوية والمواد الغذائية إلى إيران البيت الأبيض لم يشهد في تاريخه مثل هذه الحالة من التوحش.. الوجهة التي ينبغي أن تنهال عليها لعنات الإيرانيين ومشاعر الكراهية هي البيت الأبيض".
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني،قد صرح مؤخرا بأن الولايات المتحدة "تواجه هزيمة" في تحركها لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على بلاده، فيما وصف الحلفاء الأوروبيون الإعلان الأحادي الأمريكي بأنه باطل قانونيا.
ووقالت إدارة ترامب إن الإجراءات يعاد فرضها، بموجب آلية يتضمنها الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إن الولايات المتحدة لا تملك السلطة لتنفيذ مثل هذه الخطوة.
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