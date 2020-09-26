نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل وإصابة 6 أشخاص بانفجار قنبلة في أفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة 4 أخرين، جراء انفجار قنبلة، على جانب طريق في مركبة بمقاطعة قندوز شمال البلاد، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وأسفر الانفجار ساعات الذروة الصباحية، في منطقة علي آباد المضطربة،عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين. ولم ترد بعد أية تفاصيل أخرى عن الحادث.

ولم تعلن السلطات الأفغانية، أية جماعة مسلحة عن تحملها مسؤولية التفجير.

Advertisements

وطلب مسؤول آخر، عدم الإفصاح عن اسمه، حمل حركة "طالبان" مسؤولية زرع المتفجرات على جانب الطرق لاستهداف مركبات القوات الأمنية.

ولم تعلق الحركة حتى الآن على هذا الاتهام.