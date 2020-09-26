نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل وإصابة 6 أشخاص بانفجار قنبلة في أفغانستان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة 4 أخرين، جراء انفجار قنبلة، على جانب طريق في مركبة بمقاطعة قندوز شمال البلاد، وفقًا لقناة روسيا اليوم.
وأسفر الانفجار ساعات الذروة الصباحية، في منطقة علي آباد المضطربة،عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين. ولم ترد بعد أية تفاصيل أخرى عن الحادث.
ولم تعلن السلطات الأفغانية، أية جماعة مسلحة عن تحملها مسؤولية التفجير.
وطلب مسؤول آخر، عدم الإفصاح عن اسمه، حمل حركة "طالبان" مسؤولية زرع المتفجرات على جانب الطرق لاستهداف مركبات القوات الأمنية.
ولم تعلق الحركة حتى الآن على هذا الاتهام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل وإصابة 6 أشخاص بانفجار قنبلة في أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.