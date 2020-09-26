نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس النواب العراقي يُؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن مجلس النواب العراقي أجل انعقاد جلسته نصف ساعة.
ويذكر أن مجلس النواب العراقي هي هيئة رئيسية للنواب المنتخبين في العراق، وتتألف حاليا من 329 مقعدٍ ومقرّها في بغداد وتجتمع داخل المنطقة الدولية (المنطقة الخضراء).
وتسود في العراق احتجاجات مع وصول عدد قتلى الاحتجاجات، التي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الماضي لما يقرب من 500 قتيل، ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد، وبإنهاء التدخل الأجنبي خاصة من جانب إيران والولايات المتحدة.
وكان الرئيس برهم صالح قد كلف وزير الاتصالات السابق علاوي، في يوم 1 فبراير الجاري بتشكيل الحكومة بعد أشهر من الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون لأحزاب متنافسة، لكن المتظاهرين رفضوه على الفور باعتباره تابعا للنخبة السياسية.
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