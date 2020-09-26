برنامج إيجار يقدم بعض النصائح للمواطنين قبل الانتقال إلي مسكن جديد

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برنامج إيجار قام بتوجيه بعض النصائح الهامة للمواطنين عقب استلام وحداتهم السكنية وقبل الانتقال إلي مسكن جديد, ومن المعروف أن برنامج إيجار هو برنامج إلكتروني قامت بإطلاقه وزارة الإسكان السعودي الهدف منه هو طرح حلول مختلفة ومتنوعة للإيجار السكني أو الإيجار التجاري , ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تعمل علي تقديمها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية للعمل علي توفير الوحدات السكنية الجديدة في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية , وأيضاً تهدف إلي العمل علي توثيق العقود بشكل إلكتروني لضمان حقوق المستأجر والمؤجر والوسطاء العقاريين وكذلك حماية العقود وجعل صياغتها موحدة للإيجار لتحسين منظومة الإسكان داخل المملكة.
يمكنك أيضاً مشاهدة: برنامج إيجار ورابط التسجيل الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل من قبل وزارة الإسكان.برنامج إيجار وطريقة توثيق عقد الإيجار الموحد من خلال المنصة
إطار تنظيم السوق العقاري تم الترخيص لنشاط الوساطة العقارية وأصبح الوسطاء العقاريون مرخصون من قبل الأجهزة الحكومية في المملكة وذلك للعمل علي توفير بعض المهام التنظيمية لهم ومن بينها توثيق عقود الإيجار عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:
- علي الوسيط العقاري المرخص العمل علي تسجيل نفسه في البرنامج .
- بعد أن يقوم بالتسجيل يمكن للوسيط تقديم عقود الإيجار للحصول علي التوثيق في المنصة .
- يعمل الوسيط العقاري علي تسجيل بيانات عقد الإيجار من خلال منصة إيجار والتي تحتوى علي كافة تفاصيل الوحدة السكنية ومساحتها ومكوناتها وموقع وقيمة الإيجاز الشهري والشروط التي اتفق عليها المؤجر والمستأجر.
وقد تم الإشارة من قبل البرنامج في انفوجرافيك الذي تم نشرة علي الحساب الرسمي في موقع تويتر ” من يرغبون في النقل لسكن جديد يجب عليهم اتباع 4 خطوات تسهل عملية النقل والتنظيم” وهي كالتالي:
- العمل علي تصنيف الأغراض في صناديق بفئات منظمة.
- يجب عليك نقل الأثاث الثقيل بعد التأكد من تنظيف المسكن .
- يجب الاحتفاظ بالأغراض الهامة والضرورية في شنط محكمة الغلق, يجب الاحتفاظ بالأشياء الثمينة والباهظة الثمن وانتقالها إلي مكان السكن الجديد بنفسك.
- يجب عليك تسليم الوحدة القديمة كما استلمتها
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