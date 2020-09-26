معارض تركي يتعرض لاعتداء في السويد

قالت صحيفة "زمان" إن الصحفي التركي المعارض المقيم في السويد عبد الله بوزكورت، تعرض لاعتداء بالضرب من طرف 3 أشخاص مجهولي الهوية أول أمس أمام بيته.

وقال بوزكوت، حسب الصحيفة، وهو رئيس تحرير موقع "نورديك" الاستقصائي السويدي، معلقا على هذا الاعتداء إنه "متعود على تلقي تهديدات تصل إلى حد القتل". وأوضح أنه بصحة جيدة، بعدما أجريت له فحوصات طبية في المستشفى، مشددا على أن ما تعرض له لن يثنيه عن الاستمرار في التعبير عن مواقفه المعارضة للسلطات التركية الحالية.

وقال مغردا على تويتر "سأستمر في فضح الظلم والجور الموجود في تركيا من خلال المنصات العالمية".

تجدر الإشارة إلى أن عبد الله بوزكورت ينشر في مقالاته معلومات عن "العمليات غير القانونية لجهاز الاستخبارات التركية، والجماعات الراديكالية المتطرفة، والذراع الطولى لأردوغان خارج البلاد" على حد قول صحيفة "زمان".