الرئيس اللبناني: مبادرة ماكرون مستمرة

ونقلت وسائل إعلامية عن عون قوله إن مبادرة ماكرون مستمرة وتلقى منه كل الدعم وفق الأسس التي أعلنها رئيس فرنسا.
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جاء ذلك بعد إعلان مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مصطفى أديب بعد زيارته قصر بعبدا ولقاء الرئيس ميشال عون إن الكتل النيابية لم تلتزم بما تعهدت به.
فيما قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون استقبل، اليوم السبت، رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، والذي عرض عليه لصعوبات والمعوقات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة.
وذكرت الرئاسة في بيان أن أديب تقدم باعتذار للرئيس عون عن تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة.
وشكر الرئيس عون مصطفى أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه قبوله الاعتذار، ومن المقرر أن يتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور.
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