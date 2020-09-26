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مقتل 15 شخصا في هجوم مسلح غرب إثيوبيا

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قتل 15 شخصا على الأقل في إثيوبيا خلال هجوم مسلح نفذته مجموعة من الميليشيات غرب البلاد، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بمقتل 15 شخصا في منطقة ميتاكال غرب إثيوبيا، وذلك بعد أسابيع من واقعة مماثلة قتل خلالها نحو 30 شخصا في المنطقة ذاتها.

ويقول دانييل بيكيلي رئيس اللجنة إن المدنيين يتعرضون لهجمات متكررة بقسوة تامة في منطقة بني شنقول قماز، مطالبا السلطات الاتحادية والمحلية باتخاذ الخطوات اللازمة لفرض حكم القانون ومحاسبة الجناة. 

وذكرت "رويترز" أن اللجنة لم تكشف سبب الهجوم المسلح، لكنها أشارت إلى أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية اشتبكت مع مسلحين في المنطقة يوم الجمعة وتمكنت من استعادة الهدوء فيها.

ويعد الهجوم هو أحدث أعمال العنف في تلك المنطقة، كما أنه يمثل تحديا أمنيا جديدا لحكومة آبي أحمد.

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