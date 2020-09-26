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طائرات تركية تقصف مناطق في إقيلم كردستان العراق

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قصفت طائرات تركية مناطق في إقيلم كردستان العراق، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكرت الوكالة أن طائرات تركية قصفت أطراف عدد من قرى ناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو.

ونقلت الوكالة عن مراسلها قوله إن صاروخ سقط في قرية رويسي بالقرب من بيت أحد الأهالي، موضحة أنه ألحق أضرارًا مادية كبيرة لكن دون وجود خسائر بشرية.

وأشارت الوكالة إلى أن القصف التركي أدى إلى حدوث حالة من الهلع بين الأهلي والسكان المدنيين.

وتقوم الطائرات التركية بقصف مناطق في العراق من وقت لآخر، بحجة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة محظورا.

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