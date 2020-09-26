الارشيف / أخبار عالمية

تركيا تقصف قرية بمحافظة دهوك أقصى شمال العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تقصف قرية بمحافظة دهوك أقصى شمال العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية، بأن الطائرات التركية قصفت قرية رويسي في ناحية باتيفا في محافظة دهوك أقصى شمال العراق.

 

وفي وقت سابق، قصفت الطائرات التركية أطراف قرية سكيري في محافظة دهوك، ومواقع لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في شمال العراق.

 

وأضافت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر للتواصل، اليوم الجمعة، إن الغارات الجوية التي نفذها الجيش استهدفت مواقع في منطقة زاب شمالي العراق، بالتوازي مع "عملية المخلب"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء.

Advertisements

 

كما استهدفت الغارات مخابئ وملاجئ وأسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني

 

كانت تركيا أطلقت في 27 مايو الماضي، عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، لاستهداف عناصر ومواقع الحزب.

 

وتشن أنقرة عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني داخل البلاد وفي شمال العراق ردا على هجمات الحزب على قوات الأمن التركية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تقصف قرية بمحافظة دهوك أقصى شمال العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا