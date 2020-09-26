الارشيف / أخبار عالمية

تسجيل حالة مشتبه في إصابتها بالطاعون الدبلي جنوب غربي الصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

  

 سجلت مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين حالة مشتبه في إصابتها بالطاعون الدبلي.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن المريض، وهو طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من بلدة "شيدينغ" بمحافظة "منغهاي"، ظهرت عليه أعراض خفيفة وهو في حالة مستقرة الآن بعد تلقي العلاج.

Advertisements

وأشارت السلطات إلى أنه تم، في وقت سابق، العثور على ثلاثة جرذان نافقة دون سبب محدد في المحافظة، فيما تجري أعمال الوقاية من المرض ومكافحته حاليا.

وكانت منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين أعلنت أوائل الشهر الماضي وفاة شخص واحد بعد إصابته بالطاعون الدبلي.

وأصدرت سلطات المنطقة تحذيرا من المستوى الثالث للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه، يستمر حتى نهاية عام 2020.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل حالة مشتبه في إصابتها بالطاعون الدبلي جنوب غربي الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا