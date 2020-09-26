السعودية تسجل 461 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات السعودية تراجعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وزيادة في حالات الشفاء، في إشارة للتراجع الوبائي بالمملكة، حتى بعد إجراءات تخفيف القيود، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتم خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، تسجيل 461 إصابة بكورونا و769 حالة شفاء.

وبالأمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يشير إلى انخفاض في أعداد المصابين خلال يوم واحد.

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وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة 332790 ألف حالة.

وارتفع إجمالي حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 316405 آلاف حالة.

وأعلنت السعودية عن عدد من الإجراءات لعودة مناسك العمرة خلال الفترة المقبلة، وفق الإجراءات الاحترازية.