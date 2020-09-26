قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعيين إيتان سوركيس سفيرا لتل أبيب في الأردن.
وجاء الإعلان عن تعيين إيتان سوركيس في تغريدة لوزارة خارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على تويتر.
وكان إيتان سوركيس يعمل سابقًا مبعوثًا خاصًا للمياه في قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية وكان قنصلًا عامًا سابقًا في ريو دي جانيرو ونائبًا للسفير في عدة دول هي الأردن، والبرازيل، والبيرو وأتلانتا.
وتولى سوركيس عدة مناصب في وزارة الخارجية وسبق له العمل بسفارة إسرائيل لدى الأردن.
ويأتي تعيين سفير إسرائيلي جديد بعد أيام من وصول السفير الأمريكي الجديد المعين في الأردن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعيينه سفيرا لـ إسرائيل في الأردن .. من هو إيتان سوركيس؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.