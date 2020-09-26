نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تسجل أكثر من 8000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، تسجيل أكثر من 8000 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما قالت وسائل إعلام عبرية.
وتسجل إسرائيل في الأيام الأخيرة أكثر المعدلات ارتفاعاً منذ بداية الوباء، رغم الإغلاق الذي تشهده البلاد بالفعل.
وسيستمر الإغلاق الصارم مدة أسبوعين إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قال إنه قد يمدد إذا لم تسجل الإصابات انخفاضاً ملحوظاً.
وأوضح نتانياهو الليلة الماضية لتبرير تشديد القيود، أن "عدد الحالات الخطيرة يرتفع. وللأسف، فإن عدد الوفيات يزيد أيضاً، فقد توفي 59 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية".
وحتى الآن، بلغ إجمالي الوفيات في إسرائيل 1378.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.
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