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تفاصيل جديدة بشأن الناجي الوحيد من كارثة الطائرة الأوكرانية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جديدة بشأن الناجي الوحيد من كارثة الطائرة الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، تفاصيل بشأن طالب الكلية العسكرية الذي نجا من كارثة تحطم طائرة النقل "آن-26" التابعة للجيش.

 

وقال دينيس شميغال: "لا شيء يهدد حياة طالب الكلية العسكرية الذي نجا من كارثة تحطم طائرة النقل "آن-26" التابعة للجيش، قرب مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا".

 

وأضاف: "لقد كان هناك 27 شخصا على متن طائرة آن-26، وتم العثور على جثث 25 ضحية، وكان شخصان آخران على قيد الحياة لحظة الكارثة، وتوفي عسكري واحد صباح اليوم في المستشفى متأثرا بجراحه وحروقه، أما الشخص الوحيد الذي نجا، فيقول الأطباء إن لا شيء يهدد حياته على الرغم من أن إصاباته بليغة".

 

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وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، أن طائرة عسكرية ضخمة من طراز "AN 26" تحطمت بالقرب من مطار خاركوف شرقي البلاد.

 

 وكانت الطائرة تقل 27 شخصا، بمن في ذلك أفراد الطاقم وبعض طلاب جامعة خاركوف العسكرية الجوية.

 

وأسفر الحادث، عن مقتل 25 شخصا من الذين كانوا على متنها، فيما تمكن اثنان من الطلاب، من النجاة ولكنهما أصيبا بحروق بنسبة 90٪ في الجسم.

 

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